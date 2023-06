Frontalcrash im Vogelsbergkreis! 19-Jährige stirbt noch an Unfallstelle

Rettungskräfte konnten der 19-Jährigen nicht mehr helfen. (Symbolfoto) © dpa | Frank Rumpenhorst

Die beiden Wagen stießen am Abend aus zunächst ungeklärter Ursache zwischen den Lautertaler Ortsteilen Dirlammen und Meiches zusammen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Die 19 Jahre alte Fahrerin des einen Autos erlitt demnach so schwere Verletzungen, dass sie trotz aller Bemühungen der Rettungskräfte noch an der Unfallstelle starb.



Von den vier Insassen des anderen Wagens, alle zwischen 15 und 20 Jahre alt, kam ein Verletzter per Rettungshubschrauber in eine Klinik. Die anderen drei wurden ebenfalls in Krankenhäuser gebracht.