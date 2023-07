Geisterfahrer: Schulbus rast in Geländewagen: Kamera filmt den Todescrash

Sechs Menschen starben in dem schwarzen Geländewagen. © Twitter/wadhawan2011

Er raste acht Kilometer in die falsche Richtung, dann kam es zum Todescrash. Bei einem schweren Verkehrsunfall in Indien kamen sechs Menschen ums Leben, zwei weitere wurden schwer verletzt. Das berichtete das Portal "Indian Today".

Was bisher zum Fall bekannt ist: Der Fahrer eines Schulbusses brachte am Dienstagmorgen Lehrer, die an einer Konferenz teilnehmen wollten, in die indische Metropole Delhi. Als er mit seinem leeren Bus wieder in den Vorort Noida zurückwollte, fuhr er auf die Autobahn auf und hielt zunächst an einer Tankstelle an. Dann, so berichtet es die Polizei, sei er im Anschluss auf die falsche Spur gefahren.

Doch statt anzuhalten, raste der Schulbusfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit ins Verderben - er soll nach Polizeiangaben mit bis zu 100 km/h auf der falschen Fahrbahn unterwegs gewesen sein.

Dann kam es zum Crash. Ein schwarzer Geländewagen mit acht Menschen an Bord konnte dem Geisterfahrer nicht mehr ausweichen.

Beide Fahrzeuge rasten ungebremst ineinander, drehten sich und blieben völlig zerstört auf der Autobahn liegen.