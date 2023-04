Laster mit 26 Tonnen Gefahrgut droht abzustürzen!

Remshalden-Grunbach - Ein mit 26 Tonnen Flüssiggas beladener Laster drohte am Dienstag in Remshalden-Grunbach abzustürzen!

Der Abschleppdienst konnte den Laster nicht bergen. © 7aktuell.de / Kevin Lermer

Gegen 17.30 Uhr war der Tanklaster auf dem Weg zu einer Flüssiggas-Lieferung für ein Wohnhaus. In der Straße "Im Grauen Weg" rutschte der Laster in den Seitengraben, der sich an einem Abhang befindet.

Da eine Bergung durch den Abschleppdienst nicht möglich war, kamen Polizei und Feuerwehr zur Hilfe.

Die Einsatzkräfte sicherten den Lastwagen mit Seilen vor einem weiteren Abrutschen.

Wie die Polizei mitteilte, soll die Bergung im Laufe des Mittwochs stattfinden. Zuvor soll das Flüssiggas durch Spezialwagen abgepumpt werden.