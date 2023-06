Märchenhochzeit endet im Todes-Drama: Bus verunglückt, zehn Tote!

25 Menschen wurden umgehend mit Hubschraubern in nahegelegene Krankenhäuser gebracht und werden dort nach wie vor behandelt. Für zehn Menschen kam jedoch jede Hilfe zu spät, sie verstarben noch an der Unfallstelle.

Wie mehrere lokale Medien berichteten, überschlug sich der Bus gegen 23.30 Uhr am Sonntag nahe der australischen Stadt Greta im Bundesstaat New South Wales.

Die Straße war mehrere Stunden gesperrt. Die Bergungsarbeiten dauern weiterhin an. © Mark Baker/AP/dpa

Die stellvertretende Kommissarin Tracy Chapman bestätigte, dass der Busfahrer kurz nach dem Unfall mit auf das örtliche Revier genommen wurde.

"Er ist verhaftet, da er der Fahrer eines Zusammenstoßes mit einem Kraftfahrzeug war, bei dem es tödliche Verletzungen gab, und es wird Anklage erhoben werden", sagte sie.

Wie die Daily Mail berichtete, befürchten die Einsatzkräfte, dass sich noch mehr tote Menschen unter dem Wrack befinden könnten. Die Bergungsarbeiten würden weiterhin andauern. Unter den Opfern seien jedoch nach Angaben der Polizei keine Kinder gewesen.

Premierminister Anthony Albanese (60) gab am Montagmorgen im Parlamentsgebäude eine Erklärung ab. "Wir alle wissen, wie schön es ist, zu einer Hochzeit zu gehen, um mit lieben Freunden und der Familie zu feiern. Es sind einige der glücklichsten Momente, die man erleben kann", erklärte er.

"Dass ein solch freudiger Tag an einem wunderschönen Ort mit einem so schrecklichen Verlust an Menschenleben und Verletzungen endet, ist so grausam, so traurig und so ungerecht."