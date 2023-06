02.06.2023 14:19 39-Jähriger knallt frontal mit Mini zusammen, zwei Kleinkinder müssen in Klinik

In Hürth hat sich am Donnerstag ein folgenschwerer Unfall mit zwei verletzten Kindern ereignet. Zuvor fuhr der Fahrer des Autos in den Gegenverkehr!

Von Maurice Hossinger

Hürth - Nahe der B265 hat sich am Donnerstagabend ein schlimmer Verkehrsunfall ereignet. Zwei Kinder wurden dabei verletzt und mussten umgehend in eine Klinik. Ein Rettungswagen brachte die verletzten Kinder in eine Klinik. (Symbolbild) © Marcel Kausch/dpa Vorausgegangen war ein Frontalzusammenstoß eines 39-Jährigen und seinem Fiat Punto mit dem Mini einer 28-Jährigen. Aus bislang noch ungeklärten Umständen geriet der Mann gegen 18.15 Uhr von seiner Fahrbahn ab und binnen Sekundenbruchteilen in den Gegenverkehr. Trotz mehrfachen Hupens konnte die Frau den Unfall nicht mehr vermeiden und stieß mit dem 39-Jährigen zusammen. Durch den Aufprall verletzten sich die beiden Kinder auf der Rückbank - ein Rettungswagen brachte das Duo in eine nahegelegene Klinik. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und will nun klären, wie der Mann von seiner Fahrbahn abkommen konnte.

