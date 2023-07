01.07.2023 11:37 4.264 Massencrash auf Sommerrodelbahn: Mehrere Verletzte nach Auffahrunfällen

Am gestrigen Freitagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, kam es auf einer Sommerrodelbahn in Lienz (Tirol, Österreich) zu einer ganzen Serie an Unfällen.

Von Chris Pechmann

Lienz - Auf der Rutschbahn kracht es: Am gestrigen Freitagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, kam es auf einer Sommerrodelbahn in Lienz (Tirol, Österreich) zu einer ganzen Reihe an Unfällen. 16 Personen waren an dem Crash auf der Sommerrodelbahn in Lienz beteiligt. (Symbolbild) © 123RF/EVGENii LASHCHENOV Laut ORF fuhr eine Gruppe von Deutschen der Reihe nach aufeinander auf, es bildete sich ein Rückstau und daraufhin kollidierten weitere hinterherfahrende Rutsch-Gefährte. Insgesamt 16 Personen sollen bei den Zusammenstößen beteiligt gewesen sein! Wie die Polizei bekannt gab, wurde eine 78-jährige Deutsche mit dem Verdacht auf Rippenbrüche und eine gebrochene Hand in das örtliche Krankenhaus eingeliefert. Unfall 49 Tote bei Horror-Unfall: Lastwagen rast in Minibusse und Fußgänger Zudem klagten weitere Personen über Schmerzen: Ein Österreicher (55) zog sich eine Riss-Quetsch-Wunde oberhalb des Auges zu, lehnte jedoch eine ärztliche Behandlung ab. Aktuell ermitteln die Behörden, wie es zu der Unfallserie kommen konnte.

