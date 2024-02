Mercedes wird von Lkw offenbar nicht auf die Autobahn gelassen und überschlägt sich

Rostock - Schwerer Unfall auf der A19 bei Rostock ! Am Mittwochvormittag ist eine 41 Jahre alte Frau mit ihrem Mercedes von der Fahrbahn abgekommen, der Wagen überschlug sich dabei und blieb auf dem Dach liegen.

Der Mercedes überschlug sich und landete auf dem Dach im Straßengraben. © Stefan Tretropp

Wie die Polizei mitteilte, blieb die Autofahrerin dabei unverletzt, wurde aber vorsorglich in eine Klinik gebracht. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Zur Unfallursache hielt sich die Sprecherin noch bedeckt. Nach TAG24-Informationen habe ein Lastwagen den Mercedes jedoch nicht einfädeln lassen, wodurch die 41-Jährige die Kontrolle verlor und der Wagen sich im Straßengraben überschlug.

Augenzeugen eilten sofort zu der Frau und befreiten sie aus dem Fahrzeug.

Aufgrund der hohen Anzahl an Einsatzkräften musste der rechte Fahrstreifen zwischenzeitlich gesperrt werden.