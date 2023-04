04.04.2023 08:58 1.307 Nachtzug rammt Baukran: Ein Toter und 30 Verletzte

Bei einem schweren Zugunglück in Voorschoten bei Den Haag in den Niederlanden starb mindestens ein Mensch. Etwa 30 wurden bei dem Unfall am Dienstag verletzt.

Voorschoten - Ein schweres Zugunglück bei Den Haag in den Niederlanden hat mindestens einem Menschen das Leben gekostet. Mehrere Waggons entgleisten bei dem Unglück in den Niederlanden. © Remko De Waal/ANP/dpa Etwa 30 Personen seien verletzt worden, davon einige schwer, sagte eine Sprecherin der Sicherheitskräfte am Dienstag im Radio. 19 Menschen seien ins Krankenhaus eingeliefert worden. Über ihren Zustand wurde zunächst nichts mitgeteilt. Ministerpräsident Mark Rutte (56) sprach in einer ersten Reaktion von einem "schrecklichen Zugunfall". "Meine Gedanken sind bei den Angehörigen und bei allen Opfern. Ich wünsche ihnen viel Kraft", schrieb er über Twitter. Gegen 3.25 Uhr waren nach Angaben eines Sprechers der Bahn beim Ort Voorschoten, etwa 15 Kilometer vor Den Haag, ein Intercity und ein Güterzug gegen einen Baukran geprallt. 50 bis 60 Passagiere befanden sich nach Angaben der Bahn in dem Nachtzug auf dem Weg von Amsterdam nach Den Haag, als sich der Unfall ereignete. Über die genaue Ursache konnte der Betreiber des Schienennetzes "Prorail" zunächst nichts sagen. Strecke ist sehr stark befahren Trümmer liegen an der Unfallstelle. © Remko De Waal/ANP/dpa Nach Angaben von Augenzeugen raste der Intercity auf eine Wiese, mindestens zwei Waggons waren demnach umgestürzt. Auch der Güterzug soll entgleist sein. Die meisten Passagiere konnten den Zug selbst verlassen. "Es gab einen schweren Schlag, Fenster zersprangen", berichtete ein Passagier im Radio. Der Waggon, in dem der Student saß, sei gekippt. Er habe sich schnell befreien können. Die Einsatzkräfte waren schnell zur Stelle. Einige Passagiere waren auch von Anwohnern aufgenommen worden, wie Augenzeugen berichteten. Das Chaos am Unfallort und auf der Bahnstrecke sei groß, berichten Reporter. Es handelt sich um eine sehr stark befahrene Strecke von Amsterdam nach Den Haag. Der Verkehr zwischen Leiden und Den Haag wurde unterbrochen.

