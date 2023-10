Pyro-Show auf der Autobahn: Unfall löst spektakuläres Feuerwerk aus

Warum die beiden Fahrzeuge zusammenstießen und es zur Explosion kam, ist noch unklar. (Symbolbild) © 123RF/aprior

Für die Beamten der Royal Canadian Mounted Police war es ein spektakulärer Einsatz, für Fahrer auf der Autobahn eine unvergessliche Fahrt.

Am Donnerstag kollidierten ein Sattelschlepper und ein mit Feuerwerkskörpern beladener Pick-up, der laut Polizei am Straßenrand geparkt war.

Der Unfall soll so heftig gewesen sein, dass eine Kettenreaktion ausgelöst wurde und sich Raketen und Knaller entzündeten. In einem Video ist zu sehen und zu hören, wie Pyro-Blitze im Nachthimmel zuckten und die explosive Ladung in die Luft flog.

Wie CBC News berichtete, dauerte die unfreiwillige "Show" etwa eine Stunde.