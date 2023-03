Rentner verwechselt Gas mit Bremse und rammt VW-Fahrer: Polizei kassiert Führerschein ein

Ratingen - Bei einem Unfall in Ratingen (Kreis Mettmann) ist ein Autofahrer (60) verletzt worden. Ein Rentner (82) hatte zuvor beim Einparken Gas- und Bremspedal verwechselt.

Der Mercedes des 82-Jährigen wurde bei dem Unfall beschädigt. © Polizei Mettmann

Laut Mitteilung der Polizei wollte der 82-Jährige seinen Mercedes am Donnerstagabend gegen 18.50 Uhr auf einem Parkstreifen an der Berliner Straße in West abstellen, wobei er nach eigenen Angaben das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt hatte.

Das Auto des Seniors geriet in der Folge auf die Fahrbahn, wo es mit dem VW eines 60-jährigen Ratingers zusammenprallte, der zu diesem Zeitpunkt die Berliner Straße Richtung Broichhofstraße entlang gefahren war.

"Durch die Wucht des Aufpralls wurden sowohl der Mercedes-Benz als auch der VW Caravelle beschädigt", schilderte ein Sprecher der Beamten. Auch ein drittes Auto, das dort abgestellt worden war, sei in Mitleidenschaft gezogen worden.

Der VW-Fahrer erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, wo er ambulant behandelt wurde.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte dann "erhebliche körperliche Mängel" bei dem 82-jährigen Autofahrer fest, woraufhin der Führerschein des Mannes beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.