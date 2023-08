Schilder übersehen: Škoda-Fahrer landet auf Kreisel-Baustelle

Heidenau - Weil er die Absperrung nicht richtig gesehen hatte, fand sich ein Škoda-Fahrer plötzlich in einer Baustelle wieder. Der Abschleppdienst musste helfen.

Laut TAG24-Informationen sollen die Hinweisleuchten an den Warnbaken nicht funktioniert haben.

Gegen 22.30 Uhr übersah der Mann die Baustelleneinrichtung am Knotenpunkt Dresdner Straße, Siegfried-Rädel-Straße und Zschierener Straße, fuhr genau zwischen zwei Warnbaken hindurch und fand sich dann auf der Mittelinsel des sich in Bau befindlichen Kreisverkehrs wieder.

Ein Škoda-Fahrer hat am Dienstagabend unfreiwillig die Kreisverkehr-Baustelle in Heidenau befahren und war dabei mitten auf dem neuen Kreisel gelandet. Wie die Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 mitteilte, war der 35-Jährige gemeinsam mit seiner 20-jährigen Beifahrerin unterwegs.

Der entstandene Sachschaden hielt sich in Grenzen. Auf den ersten Blick sollen die Felgen und Reifen der Vorderachse kaputt gewesen sein. Die Polizei gab einen Unfallschaden in Höhe von 500 Euro an.

Mittels Abschleppdienst wurde der verunfallte Škoda aus der Baugrube gehoben und in eine Werkstatt gebracht. Kurz nach Mitternacht war die Bergung des Fahrzeuges abgeschlossen.

Der Fahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt.