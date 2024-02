Schock an Bord von Karnevals-Reisebus: Große Sorge um Zweijährigen

Seligenstadt - Schweres Unglück am Rosenmontag in Südosthessen ! Dort kollidierten ein Auto und ein Reisebus. Ein Großaufgebot von Rettungskräften befand sich im Einsatz - zudem sollen gleich mehrere Verletzte zu beklagen sein.

Aufgrund einer Vielzahl an Verletzten musste auch ein Rettungshubschrauber anrücken. © 5VISION.NEWS

Wie ein Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums wenige Stunden nach dem schweren Crash mitteilte, befand sich ein Reisebus auf seiner Route auf der L2310 nahe Seligenstadt (Landkreis Offenbach am Main).

Dort kam es dann im Kreuzungsbereich an der Aschaffenburger Straße zu einem wahren Schreckmoment. Ein gewaltiger Knall ließ darauf schließen, dass es gerade zu einem Zusammenstoß gekommen war. An diesem war ein schwarzer BMW beteiligt, der in der Folge komplett zerstört wurde.

Auch der Reisebus nahm massiven Schaden im Frontbereich und wurde auf den nahe gelegenen Grünstreifen abgedrängt. Ersten Einschätzungen zufolge soll eine Unachtsamkeit bei einem Abbiegemanöver ursächlich gewesen sein.

Durch die Wucht des Zusammenpralls wurden laut Angaben der Polizei mehrere Personen verletzt, darunter ein zwei Jahre altes Kind, das mit dem hinzu beorderten Rettungshubschrauber schnellstmöglich in eine Klinik kam. Zur Schwere und Anzahl der weiteren Verletzten gab es noch keine genauen Angaben.

Die Gruppe an Karnevalisten, die sich wohl auf dem Weg in die Faschings-Hochburg Seligenstadt befand, hatte bei dem Unfall Glück im Unglück, da die Feuerwehr aufgrund des Brandsicherheitsdienstes mit einer Vielzahl von Einsatzkräften auf der Feuerwache anwesend war und somit sehr schnell vor Ort sein konnte.