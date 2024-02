Schrecklicher Unfall im Norden: Junge (11) von Schulbus überrollt

Nordholz - Ein Elfjähriger ist am Mittwochmorgen in Nordholz ( Niedersachsen ) von einem Schulbus überrollt worden.

Der Junge (11) wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © Haubner/vifogra/dpa

Er erlitt schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Ob der Schüler lebensgefährlich verletzt wurde, sei unklar. Er wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.



Der Unfall ereignete sich an einer Schule in der Ortschaft Nordholz (Landkreis Cuxhaven). Das Kind stürzte auf die Straße, während es an einer Haltestelle Gedränge gab.