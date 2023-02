18.02.2023 11:08 Schwerer Unfall in Raunheim mit mehreren Verletzten

In der Aschaffenburger Straße in Raunheim in Südhessen kam es in der Nacht zu Samstag zu einem schweren Unfall, mehrere Menschen wurden dabei verletzt.

Von Florian Gürtler

Raunheim - Die Fahrbahn war nass und der Unfall-Verursacher wahrscheinlich viel zu schnell unterwegs: In der südhessischen Stadt Raunheim kam es in der Nacht zum heutigen Samstag zu einem verhängnisvollen Crash, mehrere Menschen wurden dabei verletzt. In der Aschaffenburger Straße in Raunheim kam es in der Nacht zu Samstag zu einem schweren Crash mit mehreren Verletzten. © KEUTZTV-NEWS/Alexander Keutz Der Unfall ereignete sich kurz vor Mitternacht in der Aschaffenburger Straße, wie die Polizei am heutigen Samstagmorgen mitteilte. Ein 21 Jahre alter Mann aus Raunheim war zusammen mit drei Mitfahrern in einem Auto in Richtung Innenstadt unterwegs. Dabei verlor der junge Mann "vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn" die Kontrolle über seinen Wagen, wie ein Sprecher erklärte. Das Auto des 21-Jährigen geriet in den Gegenverkehr. Ein 26 Jahre alter Mann aus Nordrhein-Westfalen, der zusammen mit einer Beifahrerin in entgegengesetzter Richtung fuhr, versuchte noch durch Ausweichen den Zusammenstoß zu verhindern, doch es kam zum Crash. Unfall Auto überschlägt sich: Drei Insassen sterben Beide Autos krachten ineinander. Der Zusammenstoß war so heftig, dass der schwer verletzte 26-Jährige in dem Wrack seines Wagens eingeklemmt wurde. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den Mann, der danach vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Zwei Autos stießen bei hoher Geschwindigkeit zusammen, an beiden Wagen entstand laut Polizei Totalschaden. © KEUTZTV-NEWS/Alexander Keutz Die Feuerwehr musste einen schwer verletzten Autofahrer aus dem Wrack seines Wagens befreien. © KEUTZTV-NEWS/Alexander Keutz Vollsperrung der Aschaffenburger Straße in Raunheim nach Unfall in der Nacht zu Samstag Die Beifahrerin des 26-Jährigen wurde ebenfalls verletzt und zur Beobachtung in eine Klinik gebracht. Der Raunheimer und seine drei Beifahrer wurden "zum Teil leicht verletzt und konnten nach der Erstversorgung entlassen werden", fügte der Polizeisprecher hinzu. An beiden Autos entstand Totalschaden, der von der Polizei auf etwa 14.000 Euro geschätzt wird. Die Fahrzeugwracks mussten abgeschleppt werden. Infolge des Crashs wurde die Aschaffenburger Straße in Raunheim für rund zweieinhalb Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen der Polizei zu dem Unfall dauern an.

Titelfoto: KEUTZTV-NEWS/Alexander Keutz