04.04.2023 12:45 Schwerverletzte bei Bus-Unfall in Hanau: Sieben Menschen im Krankenhaus

In Hanau bei Frankfurt am Main kam es am gestrigen Montag zu einem Unfall mit mehreren teils schwer verletzten Fahrgästen - die Polizei sucht Zeugen des Crashs!

Von Florian Gürtler

Hanau - Mehrere Fahrgäste erlitten teils schwere Verletzungen - im südosthessischen Hanau nahe Frankfurt am Main kam es gestrigen Montagnachmittag zu einem tragischen Bus-Unfall. Ein 35-jähriger Autofahrer soll ersten Ermittlungen der Polizei zufolge dafür verantwortlich sein. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz: In Hanau kam es am Montag zu einem Bus-Unglück mit mehreren teils schwer verletzten Fahrgästen. © 5VISION.NEWS Der Crash ereignete sich gegen 16.50 Uhr auf der Kreuzung der Eberhardstraße und der Nordstraße nahe der Hanauer City, wie das Polizeipräsidium Südosthessen am heutigen Dienstag mitteilte. Nach ersten Ermittlungen der Beamten fuhr ein 35 Jahre alter Mann mit einem blauen Ford Transit auf der Eberhardstraße. Als der Wagen die Kreuzung erreichte, soll der Fahrer "die Vorfahrt des in Richtung Freiheitsplatz fahrenden Linienbusses missachtet haben", wie ein Sprecher erklärte. Der 30-jährige Busfahrer musste in der Folge stark bremsen, um einen Zusammenstoß beider Fahrzeuge zu verhindern. Durch dieses Manöver wurden sieben Frauen und ein Mann im Alter von 19 bis 68 Jahren teils schwer verletzt. Unfall 63-Jähriger kracht mit Lkw auf die Seite! Feuerwehr muss ihn befreien Die betroffenen Fahrgäste erlitten Prellungen und Schnittwunden, "unter anderem aufgrund einer gebrochenen Trennscheibe im Innenraum des Busses", wie der Sprecher hinzufügte. Sieben der acht verletzten Personen wurden vom Rettungsdienst in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht. Der Fahrer bremste den Linienbus stark ab, offenbar weil ein blauer Ford Transit ihm die Vorfahrt nahm. © 5VISION.NEWS Bus-Unglück in Hanau mit mehreren Verletzten: Beging mutmaßlicher Verursacher Unfallflucht? Der mutmaßlich für den Unfall verantwortliche Ford-Fahrer floh den ersten Ermittlungen der Polizei zufolge zunächst mit seinem Auto vom Unfallort. Kurz darauf kehrte er aber zur Unfallstelle zurück. Gegen den Mann werde dennoch "wegen Verdachts der Unfallflucht" ermittelt, betonte der Polizeisprecher. Die Nachforschungen zu dem Bus-Unglück in Hanau dauern an. Das Polizeipräsidium Südosthessen sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die sich bitte unter der Telefonnummer 06183911550 bei den Ermittlern melden sollen.

Titelfoto: 5VISION.NEWS