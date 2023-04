21.04.2023 21:11 Senior (72) kommt auf Landstraße von Spur ab und knallt frontal in Lkw - tot!

Tragischer Unfall in Velbert! Auf einer Landstraße kollidierte am Freitagvormittag ein 72-Jähriger mit einem Lkw - Der Mann verstarb noch am Unfallort.

Von Maurice Hossinger

Velbert - Im Velberter Stadtteil Nierenhof hat sich am Freitagvormittag ein tödlicher Unfall ereignet. Ein 72-Jähriger knallte dabei mit seinem Fahrzeug frontal in einen entgegenkommenden Lkw. Der Senior verstarb noch am Unfallort. Wie konnte es zu dem heftigen Crash kommen? Die Polizei sucht nun nach Zeugen, um den Unfallhergang lückenlos aufzuklären. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa Wie die Polizei am Freitagabend mitteilte, ereignete sich der folgenschwere Unfall gegen 10.30 Uhr auf der Wodanstraße. Der 72-Jährige war mit seinem Citroën Picasso C3 aus Sprockhövel kommend Richtung Richtung Nierenhof unterwegs, als er aus bislang noch ungeklärten Umständen nach links von seiner Fahrbahn abkam und in den Gegenverkehr fuhr. Dort hatte ein 20-Jähriger am Steuer eines Lkw keinerlei Chance zur Reaktion und knallte frontal in den Wagen des Seniors. Durch die immense Wucht erlitt der Rentner derart schwere Verletzungen, dass er nur wenig später an der Unfallstelle verstarb. Unfall Mit Motorrad überschlagen: Frau (34) bei Unfall im Harz lebensbedrohlich verletzt Der Lkw-Fahrer erlitt einen gewaltigen Schock und wurde durch alarmierte Rettungskräfte vor Ort betreut. Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Polizei hat nun die Ermittlung zum Unfallhergang begonnen. Im Rahmen dessen ist man auf Zeugen angewiesen, die wichtige Hinweise zum Crash liefern können. Diese sollen sich telefonisch unter der 020519466110 mit den Beamten in Verbindung setzen.

Titelfoto: Christophe Gateau/dpa