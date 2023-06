Seniorin (84) klemmt Fußgängerin zwischen Auto und Schaufenster ein

Eine 84-Jährige hat in Kaufbeuren wohl Gas und Bremse beim Einparken verwechselt. (Symbolbild) © photobac/123RF

Am Freitagvormittag gegen 9.40 Uhr kam es in der Heinzelmannstraße in Kaufbeuren zu einem Unfall.

Wie die Polizei am Mittag mitteilte, wollte die Autofahrerin wohl in der Straße einparken.

Sie gab dabei plötzlich Gas und überfuhr eine fest im Boden verankerte Metallbank. Danach raste sie auf den Gehweg und erfasste dort die 41-jährige Fußgängerin.

Die Fahrt endete mit dem Auto in der Schaufensterscheibe einer Apotheke. Dabei war die 41-Jährige zwischen dem Auto und der Scheibe eingeklemmt.

Die Fußgängerin wurde schwer verletzt vor Ort erstversorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei schwebt sie nach derzeitigem Stand nicht in Lebensgefahr.

Die Unfallverursacherin überstand die Fahrt unbeschadet. An ihrem Auto entstand ein Schaden von 4000 Euro, hinzu kommen die Schäden am Schaufenster und der Sitzbank.