Sie fuhr ohne Helm! Radlerin kracht mit Auto zusammen und wird mitgeschleift

Neustadt-Glewe - In Neustadt-Glewe ( Landkreis Ludwigslust-Parchim ) ist eine 65 Jahre alte Radfahrerin bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Das Auto war mit einer Radfahrerin (65) kollidiert. © Polizeiinspektion Ludwigslust

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte sich der Vorfall am Montag an der Kreuzung Laascher Straße/An der Liebssiedlung ereignet.

Dort war die Frau nach bisherigen Erkenntnissen mit einem Auto zusammengestoßen. In der Folge fiel sie zu Boden und wurde noch mehrere Meter weit mitgeschleift.

Da die 65-Jährige keinen Helm trug, erlitt sie schwere Kopfverletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der 57 Jahre alte Autofahrer hingegen blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt aber wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen ihn, da er der Radlerin die Vorfahrt genommen haben könnte.