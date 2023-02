Skifahrer (†19) stirbt nach Unfall abseits der Piste

Tannheim - Ein junger Wintersportler aus Bayern ist in Tirol von einer Piste abgekommen und hat tödliche Verletzungen erlitten.

Ein Hubschrauber brachte den Schwerverletzten über die Grenze nach Bayern. (Symbolbild) © Giovanni Auletta/AP/dpa

Wie ein Polizeisprecher am Montag berichtete, war der 19-Jährige am Sonntag mit seiner Familie im Skigebiet Neunerköpfle in Tannheim unterwegs.

Als er nach einer gemeinsamen Abfahrt nicht bei der Talstation der Seilbahn ankam, machten sich sein Vater und sein Bruder auf die Suche nach ihm.

Der junge Mann aus Füssen wurde schwer verletzt in einem Wald neben der Piste gefunden.

Er wurde mit einem Hubschrauber über die nahe Grenze in das Krankenhaus im bayerischen Kempten geflogen. Dort starb er in der Klinik.