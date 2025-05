Staureichster Tag des Jahres? Experten rechnen mit Blechlawinen

München – Am verlängerten Wochenende über Christi Himmelfahrt drohen auf deutschen Autobahnen zahlreiche Staus .

Alles in Kürze

Mit erhöhtem Reiseverkehr muss schon einen Tag vor dem Feiertag gerechnet werden. © Felix Hörhager/dpa

Wie der ADAC berichtet, zählte 2024 schon der Tag vor dem Feiertag zu den staureichsten des Jahres.

Die Experten der Autobahn GmbH des Bundes rechnen vom 28. Mai bis zum 1. Juni mit erhöhtem Verkehrsaufkommen. Außerdem bremsen rund 1200 Baustellen Autofahrer auf den Fernstraßen aus.

Da auch der Freitag in mehreren Bundesländern schulfrei ist, nutzen viele die kommenden Tage für einen Kurzurlaub. Ab 13 Uhr am Mittwoch soll es daher auf vielen Straßen nur im Stop-and-Go-Tempo vorangehen.

Die Rückreisewelle setzt dann am Sonntag ab dem Nachmittag ein und erreicht am Abend ihren Höhepunkt. Dazwischen bliebt es wohl nur am Freitag und Samstag entspannter auf den Straßen.