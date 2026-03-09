Tödlicher Ampelcrash! Beifahrerin verliert bei Auffahrunfall ihr Leben

Geesthacht - Bei einem Auffahrunfall im Kreis Herzogtum Lauenburg ( Schleswig-Holstein ) ist eine junge Frau gestorben, mehrere Menschen sind verletzt worden.

In Geesthacht sind am Sonntagabend zwei Autos an einer Ampel ineinander gekracht. © NEWS5 / Dominick Waldeck

Nach Angaben der Polizei wartete ein Auto bei einer Ampel im Übergang von der A25 auf die B404 bei Geesthacht, als ein weiteres Auto diesem von hinten auffuhr.

Trotz medizinischer Behandlung sei die 22 Jahre alte Beifahrerin des wartenden Autos infolge des Unfalls gestorben.