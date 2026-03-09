 1.882

Tödlicher Ampelcrash! Beifahrerin verliert bei Auffahrunfall ihr Leben

Bei einem Auffahrunfall im Kreis Herzogtum Lauenburg (Schleswig-Holstein) ist eine junge Frau gestorben, mehrere Menschen sind verletzt worden.

Von Cosima Eiwan

Geesthacht - Bei einem Auffahrunfall im Kreis Herzogtum Lauenburg (Schleswig-Holstein) ist eine junge Frau gestorben, mehrere Menschen sind verletzt worden.

In Geesthacht sind am Sonntagabend zwei Autos an einer Ampel ineinander gekracht.
In Geesthacht sind am Sonntagabend zwei Autos an einer Ampel ineinander gekracht.  © NEWS5 / Dominick Waldeck

Nach Angaben der Polizei wartete ein Auto bei einer Ampel im Übergang von der A25 auf die B404 bei Geesthacht, als ein weiteres Auto diesem von hinten auffuhr.

Trotz medizinischer Behandlung sei die 22 Jahre alte Beifahrerin des wartenden Autos infolge des Unfalls gestorben.

Eine Beifahrerin kam dabei ums Leben.
Eine Beifahrerin kam dabei ums Leben.  © NEWS5 / Dominick Waldeck

Die 24 Jahre alte Fahrerin des wartenden Fahrzeugs soll schwer verletzt worden sein, während der Fahrer des auffahrenden Wagens leicht verletzt wurde. Wie es zu dem Unfall kam, sei bisher nicht bekannt.

Titelfoto: NEWS5 / Dominick Waldeck

Mehr zum Thema Unfall: