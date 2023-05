27.05.2023 13:00 580 Tödlicher Frontalcrash in Sachsen: Ford kommt in Gegenverkehr und stößt mit Lkw zusammen

In Kriebstein ist ein Ford am Freitag auf einer K8215 in den Gegenverkehr gekommen und dort mit einem Sattelzug zusammengestoßen. Der Fahrer verstarb.

Von Victoria Winkel

Kriebstein - In Kriebstein (Landkreis Mittelsachsen) ist am Freitag ein Ford-Fahrer (57) nach einem Unfall verstorben. Ein Ford-Fahrer ist in Kriebstein in den Gegenverkehr gekommen und mit einem Lkw zusammengestoßen. Der Fahrer starb am Unfallort. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/ZB/dpa Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der 57-Jährige mit seinem Ford auf der Verbindungsstraße K8215 zwischen Greifendorf und Reichenbach unterwegs, als es im Kriebsteiner Ortsteil Reichenbach zu dem tödlichen Unfall kam. Der Ford geriet kurz vor dem Ortseingang auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Sattelzug Iveco (Fahrer: 46) zusammen. "Der Fahrer des Ford verstarb noch am Unfallort", so ein Polizeisprecher. Unfall Cupra-Fahrer wagt riskantes Überholmanöver: Drei teils schwer Verletzte nach Frontalcrash! Die Verbindungsstraße blieb vom späten Nachmittag bis gegen 21.30 Uhr voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro. Der 46 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Es wurden Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet.

