Tödliches Unglück auf Kirmes in Oberhausen: 18-Jähriger wird von Fahrgeschäft mitgerissen

Oberhausen – Ein 18-Jähriger ist bei einem Unfall an einem Fahrgeschäft während der Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen tödlich verletzt worden.

Sanitäter konnten nichts mehr für den Verunglückten tun. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Der junge Mann hatte auf dem Jahrmarkt am Sonntagabend gegen 19.20 Uhr die Fahrchips eines Geschäfts einsammeln wollen, wie die Stadt Oberhausen mitteilte. Wie die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" (WAZ) berichtete, geschah der Unfall an dem Fahrgeschäft "Break Dance".

Dabei stürzte er und erlitt durch das anfahrende Fahrgeschäft schwere Verletzungen. Es starb noch vor Ort. Die Insassen des Fahrgeschäfts sowie die Angehörigen des Mannes wurden unverzüglich von Notfallseelsorgern betreut.

Schausteller sowie die Polizei leiteten etwaige Schaulustige kurz nach dem Unfall um und errichteten Absperrungen sowie Sichtschutzwände.

Wenig später wurde der Kirmesbetrieb, in Absprache mit der Stadt und weil es sich um den Sohn einer Schaustellerfamilie handelt, am Sonntagabend unterbrochen.

Am Montagmorgen wolle man über das weitere Vorgehen am letzten Kirmestag in Oberhausen beraten.