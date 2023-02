19.02.2023 07:51 Tragischer Unfall auf der A67 in Südhessen: 29-Jähriger tödlich verletzt

Auf der A67 nahe der Anschlussstelle Groß-Gerau in Südhessen kam es am Samstagnachmittag zu einem tödlichen Unfall, wie die Polizei in Darmstadt mitteilte.

Von Florian Gürtler

Darmstadt/Groß-Gerau - Ein Überholmanöver endete tödlich: Auf der A67 bei Groß-Gerau in Südhessen kam es am gestrigen Samstagnachmittag zu einem verhängnisvollen Crash. Nach einem tragischen Crash auf der A67 war auch ein Notarzt im Einsatz, doch dem 29-jährigen Fahrer des Unfall-Autos war nicht mehr zu helfen. © 5VISION.NEWS Der Unfall ereignete sich gegen 16.20 Uhr, wie die Polizei in Darmstadt mitteilte. Demnach war ein 29 Jahre alter Mann mit einem Auto auf der Autobahn unterwegs. Nahe der Anschlussstelle Groß-Gerau versuchte der Wiesbadener laut ersten Ermittlungen der Beamten einen vor ihm fahrenden Lastwagen zu überholen. Doch dieses Manöver misslang aus noch unbekannten Ursachen. Nacht ersten Erkenntnissen der Ermittler lenkte der 29-Jährige seinen Wagen "plötzlich wieder zurück und bremste ab", wie ein Sprecher erklärte. Unfall Frontal-Kollision: Radfahrer (†72) tödlich verletzt Dabei verlor der junge Mann aus Wiesbaden die Kontrolle über sein Auto, das auf den Grünstreifen neben der A67 geriet. Der Wagen "überschlug sich und prallte auf dem Dach liegend seitlich gegen einen Baum im Böschungsbereich", erklärte der Polizeisprecher weiter. Die A67 in Südhessen wurde nach einem tödlichen Unfall am Samstagnachmittag vorübergehend in Fahrtrichtung Darmstadt gesperrt. © 5VISION.NEWS Sperrung der A67 nach tödlichem Unfall bei Groß-Gerau am Samstagnachmittag Der Autofahrer wurde dabei tödlich verletzt. Auch der Einsatz eines Rettungshubschraubers sowie eines Notarztes konnte dem 29-Jährigen nicht mehr helfen. Die A67 wurde infolge des Crashs für etwa eine Stunde in Fahrtrichtung Darmstadt gesperrt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro. Die Ermittlungen zu dem tragischen Unfall in Südhessen dauern an.

Titelfoto: 5VISION.NEWS