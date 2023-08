Tragischer Unfall in Rheinufer-Tunnel: Mensch stirbt in den Flammen

Düsseldorf - Bei einem verheerenden Unfall im großen Rheinufer-Tunnel in Düsseldorf ist am Montag (21. August) ein Mensch ums Leben gekommen.

Das ausgebrannte Wrack des verunglückten Peugeot 307 steht im Düsseldorfer Rheinufer-Tunnel. © David Young/dpa

Wie die Polizei mitteilte, war ein Peugeot 307 am Abend gegen 21.45 Uhr in südlicher Richtung gegen die Tunnelwand geprallt und anschließend in Flammen aufgegangen. Der Wagen brannte in der Folge vollständig aus.

Andere Fahrzeuge waren laut Polizei nicht in den Unfall verwickelt. Die Ursache für den tragischen Crash blieb zunächst unklar.

Bis in die frühen Morgenstunden blieb der Tunnel zunächst gesperrt. Mittlerweile ist die Durchfahrt wieder freigegeben.

Nach Angaben der Feuerwehr war der Brand schnell unter Kontrolle.