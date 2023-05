Unfälle passieren meist dort, wo wir uns am sichersten fühlen: Trautes Heim? Leider lauern dort Gefahren

Deutschland - Wusstet Ihr, dass in Deutschland weniger Menschen bei Verkehrsunfällen sterben als in den eigenen vier Wänden? So kamen laut Statistischem Bundesamt im Jahr 2021 (aktuellste Erhebung) 2716 Menschen bei Verkehrs-, aber 13.595 Menschen bei häuslichen Unfällen ums Leben – ein Anteil von fast 47 Prozent an Unfällen mit Todesfolge. Der Tod lauert also nicht vorrangig auf der Straße, beim Sport oder auf der Arbeit, sondern zu Hause!

Einer der gefährlichsten Orte in der Wohnung ist die Küche. © Fotomontage: Klaus Jedlicka, 123rf/andreypopov

"Das eine ist, dass wir uns zu Hause sehr sicher fühlen. Wir leben Jahre und Jahrzehnte in den eigenen vier Wänden, man kennt jede Ecke und jeden Weg und achtet nicht mehr so auf bestimmte Gefahrenstellen", erklärt Dr. Susanne Woelk (57), Geschäftsführerin der Aktion "Das Sichere Haus" (DSH), 1959 von den Unfallkassen ins Leben gerufen. "Und der andere Grund ist, dass der Gesetzgeber nicht so in die Privatsphäre der Menschen eingreifen darf und deshalb Sicherheitsempfehlungen auf Empfehlungsniveau bleiben und keinen Normcharakter haben."

Besonders gefährdet seien Senioren. "Laut Todesfallstatistik sind etwa 86 Prozent aller Menschen, die im Haushalt tödlich verunglücken, über 65 Jahre alt", erläutert die Expertin. Davon seien wiederum knapp 90 Prozent Opfer von Sturzunfällen. Dabei sei oft das Problem, dass die Menschen nach einem Sturz viele Stunden nicht gefunden würden und so unterkühlen.

Woelk: "Im Alter lässt die Kraft nach, und so haben Senioren nach einem Sturz oft nicht mehr die Kraft, selbst aufzustehen." Außerdem führe der erste Sturz in der Zukunft oft zu einer Folge weiterer Stürze und so zu einer Abwärtsspirale.