VW kracht in Lastwagen und fängt Feuer: Ersthelfer ziehen brennenden Fahrer aus dem Wrack

Wildeshausen - Was für ein Mut! Zwei Ersthelfer haben am Freitagmorgen einem 49 Jahre alten Mann nach einem Unfall auf der A1 bei Wildeshausen ( Landkreis Oldenburg ) das Leben gerettet. Sie zogen den Fahrer aus seinem brennenden Auto und löschten seine Kleidung, die ebenfalls Feuer gefangen hatte.

Die Feuerwehr löschte den in Brand stehenden Wagen. © NonstopNews / Gerrit Schöder

Wie die Polizei mitteilte, war der 49-Jährige aus dem Kreis Cloppenburg in der Früh in Richtung Bremen unterwegs, als er in einer Baustelle in einen vor ihm fahrenden Lastwagen krachte.

Der VW kam nach dem Zusammenstoß auf dem abgesperrten Seitenstreifen zum stehen und fing sofort Feuer. Zwei Verkehrsteilnehmer reagierten geistesgegenwärtig und holten den schwer verletzten und bewusstlosen Mann aus seinem Wagen.

Zudem löschten sie seine brennende Kleidung. Weitere Ersthelfer mit medizinischer Ausbildung kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um das Opfer, das mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen wurde.

Der 42 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb bei dem Crash unverletzt.

Die alarmierte Feuerwehr löschte das in Flammen stehende Fahrzeug, es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro.