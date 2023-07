Transporter überschlägt sich auf A1: Sperrung

Siek - Die A1 war am Freitagmorgen nach einem Unfall zwischen Hamburg und Lübeck gesperrt.

Der Transporter blieb auf der Leitplanke an der A1 liegen. © Lars Ebner

In Höhe des Rasthofs Ohlendiek bei Sieck im Kreis Stormarn in Schleswig-Holstein hat sich am frühen Morgen ein Transporter eines Mietwagenunternehmens überschlagen.

Der Unfall geschah gegen 3.30 Uhr, sagte eine Polizeisprecherin zu TAG24. Dabei seien zwei weitere Autos in Mitleidenschaft gezogen worden.

Drei Personen wurden verletzt, eine davon kam per Rettungswagen in eine Klinik nach Hamburg. Die beiden anderen wollten sich nicht ärztlich behandeln lassen.

Wegen des Unfalles wurde die A1 zwischen Stapelfeld und Ahrensburg in Richtung Lübeck zeitweise voll gesperrt. Derzeit sei nach Polizeiangaben nur noch einer von drei Fahrstreifen wegen Reinigungsarbeiten gesperrt. Er werde in Kürze freigegeben, vermutlich rechtzeitig vorm einsetzenden Berufsverkehr.