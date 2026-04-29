Trümmerfeld auf A13 nahe Dresden: Vollsperrung!

Thiendorf - Massive Behinderungen auf der A13 in Richtung Dresden ! Nach einem Unfall ist die Fahrbahn seit Mittwochmittag zwischen Thiendorf und Radeburg blockiert.

Auf der A13 in Richtung Dresden ist der Verkehr am Mittwochmittag wegen eines Unfalls zum Erliegen gekommen. © Roland Halkasch

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, kollidierte ein Transporter aus bislang ungeklärter Ursache gegen 13 Uhr mit der Mittelleitplanke und kam ins Schleudern, woraufhin der Anhänger - beladen mit zwei Autos - umkippte.

"Ein Lkw touchierte anschließend noch den Anhänger", erklärte eine Sprecherin. Es sei ein großes Trümmerfeld entstanden, weshalb die Richtungsfahrbahn hätte voll gesperrt werden müssen.

"Es gab keine Verletzten", so die Polizei weiter.

Noch sei unklar, wann die Freigabe erfolgen könne. "Es müssen die Fahrzeuge geborgen und ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten beseitigt werden."