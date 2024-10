Nächster schwerer A14-Unfall mit Verletzten in Sachsen!

Schkeuditz - Schwerer Unfall am Dienstagnachmittag auf der A14 im Landkreis Nordsachsen!

Die Fahrbahn in Richtung Magdeburg habe voll gesperrt werden müssen. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte kamen zum Einsatz. Die letzte freie Abfahrt war am Abend die Anschlussstelle Schkeuditz.

Am Dienstag kam es zu mehreren Einsätzen auf der A14 in Sachsen - so krachte es nahe Nossen (Landkreis Meißen), bei Leisnig (Landkreis Mittelsachsen) blieb ein Lastwagen liegen.