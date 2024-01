02.01.2024 16:54 Mann fährt in Leitplanke: A20 voll gesperrt

Aufgrund eines Unfalls in Höhe der Warnowbrücke in Rostock ist die A20 aktuelle in Richtung Osten voll gesperrt.

Von Madita Eggers

Rostock - Aufgrund eines Unfalls in Höhe der Warnowbrücke in Rostock ist die A20 aktuell in Richtung Osten voll gesperrt. Aktuell staut sich der Verkehr zwischen den Anschlussstellen Rostock-West und Kreuz Rostock. (Symbolbild) © Bernd Wüstneck/dpa Wie ein Sprecher der Polizei Rostock gegenüber TAG24 mitteilte, ist ein männlicher Autofahrer aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Auto in die Leitplanke gefahren. Er wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestehe aber keine. Aufgrund der Bergungsmaßnahmen bleibe die A20 aktuell in Richtung Osten noch voll gesperrt, so der Sprecher. Unfall A20 Zusteller schläft am Steuer ein: 500 Pakete legen Autobahn lahm! Nach Angaben des ADAC staut sich der Verkehr zwischen den Anschlussstellen Rostock-West und Kreuz Rostock mittlerweile auf zwei Kilometer, es sei mit einer Stunde Zeitverlust zu rechnen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Bernd Wüstneck/dpa