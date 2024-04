Tourbus verunfallt und droht auf der A24 umzukippen - gehört er zu Mark Forsters Crew?

Reinbek - Am frühen Sonntagmorgen ist ein Tourbus - der mutmaßlich zu dem Team von Sänger Mark Forster (41) gehört – auf der A24 gegen die Leitplanke gekippt. An Bord sollen mehrere Bandmitglieder des Sängers gewesen sein, verletzt wurde zum Glück niemand.

Inzwischen sind die Bergungsarbeiten aber erfolgreich abgeschlossen und d ie A24 – die zwischenzeitlich ab der Anschlussstelle Reinbek in Richtung Berlin gesperrt gewesen war – wieder freigegeben, wie ein Sprecher der Polizei am Vormittag mitteilte.

Mit einem Großaufgebot rückte die Feuerwehr an, um den Bus abzusichern und die Insassen durch die Fenster zu befreien. Verletzt wurde niemand, so die Polizei-Sprecherin.

Laut diesem Schild gehören die Busse zur "Arena Tour 2024" von Mark Forster (41), ob der Sänger selbst an Bord war, ist unbekannt. © Citynewstv

Der Bus soll laut einem Reporter vor Ort in einem Konvoi von mehreren Bussen auf dem Weg nach Berlin gewesen sein.

Die Insassen des verunfallten Busses wurden kurz nach dem Vorfall von einem weiteren Bus des Konvois aufgenommen.

Laut einem Schild am zweiten Bus gehörte der Buskonvoi zur Mark Forsters "Arena Tour 2024", der am Samstagabend ein Konzert in Kiel gegeben hatte. An Bord sollen sechs Bandmitglieder des Sängers gewesen sein.

Die Polizei gab gegenüber TAG24 über die Zugehörigkeit der Busse keine Auskunft.