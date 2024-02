04.02.2024 13:04 1.429 Auto landet nach Überschlag in Fluss: ein Toter nach Horror-Crash auf A3!

Nach der Massenkarambolage am frühen Morgen kam es am Sonntag auf der A3 bei Köln zum nächsten schlimmen Crash. Ein Mann verstarb noch am Unfallort.

Von Frederick Rook

Lohmar - Nach der verheerenden Massenkarambolage in den frühen Morgenstunden, kam es auf der A3 am Sonntagmittag bei Köln zum nächsten schlimmen Crash. Ein Mann verstarb noch am Unfallort. Taucher der Feuerwehr Siegburg und Köln bergen das verunglückte Auto aus dem Fluss Sülz. © Marius Fuhrmann Aufgrund der noch andauernden Rettungs- und Bergungsmaßnahmen ist die Autobahn zwischen den Ortschaften Lohmar und Rösrath in Richtung Köln aktuell voll gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll ein Autofahrer gegen 11.20 Uhr hinter dem Rastplatz Sülztal mit seinem BMW X5 SUV von der Fahrbahn abgekommen sein. Dabei durchbrach er die Schutzleitplanke und landete kopfüber mit den Reifen nach Oben in dem Fluss Sülz. Die Ursache für den Unfall ist zur Stunde noch unklar. Unfall A3 Unfall auf A3: Mehrere Fahrzeuge krachen zusammen - Eine Person verletzt Für den verunglückten Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Seine Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen und schwebt in Lebensgefahr. Die Kameraden der örtlichen Feuerwehr sind nach wie vor im Einsatz. Auch ein Rettungshubschrauber sowie vier Notärzte und drei Rettungswagen wurden ebenfalls an die Unfallstelle alarmiert. Taucher der Feuerwehr Siegburg und Köln bergen das Auto aus dem Fluss. Kurios: Am 16. November 2023 ereignet sich bereits ein ähnlicher Unfall an exakt derselben Stelle. Wie lange die Autobahn gesperrt sein wird, ist derzeit unklar.

Titelfoto: Marius Fuhrmann