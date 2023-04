BMW kommt von Fahrbahn ab: Ein Toter bei Unfall auf der A38

Querfurt - Bei einem schweren Unfall auf der A38 bei Querfurt im Saalekreis ist am Sonntagnachmittag ein Mann ums Leben gekommen.

Drei weitere Insassen des BMWs wurden bei dem Unfall schwer verletzt, mussten durch Rettungskräfte in Hallenser Kliniken gebracht werden. (Symbolbild) © amitdnath/123RF

Der Mann war zusammen mit drei weiteren männlichen Personen in einem BMW auf der Autobahn in Fahrtrichtung Leipzig unterwegs, wie Polizeisprecher Alexander Junghans gegenüber TAG24 erklärt.

Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Wagen in Höhe der Autobahnabfahrt Querfurt von der Straße ab und verunglückte. "Der Unfall ereignete sich gegen 12.55 Uhr", so der Polizeisprecher.

Einer der insgesamt vier Insassen verstarb dabei noch am Unfallort. Die drei weiteren erlitten schwere Verletzungen, mussten zum Teil per Rettungshubschrauber in Hallenser Kliniken gebracht werden.