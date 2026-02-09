1.070
Brennender Lkw auf A4 bei Dresden: Vollsperrung!
Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, brennt seit circa 11.15 Uhr ein Lkw auf dem Standstreifen zwischen den Anschlussstellen Wilsdruff und Dreieck Nossen.
Alle Spuren hätten daraufhin voll gesperrt werden müssen, so Polizei-Sprecher Rocco Reichel (57).
Der Einsatz laufe derzeit noch. Details zu Beteiligten seien bislang unklar.
Laut ADAC ist der Stau rund sechs Kilometer lang. Verkehrsteilnehmer müssen mit einem Zeitverlust von mindestens einer Stunde rechnen.
