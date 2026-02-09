Brennender Lkw auf A4 bei Dresden: Vollsperrung!

Wilsdruff - Nichts geht mehr am Montagmittag auf der A4 bei Dresden in Fahrtrichtung Chemnitz .

Die A4 in Richtung Chemnitz ist bei Wilsdruff wegen eines brennenden Lkws dicht. Es hat sich ein langer Stau gebildet. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, brennt seit circa 11.15 Uhr ein Lkw auf dem Standstreifen zwischen den Anschlussstellen Wilsdruff und Dreieck Nossen.

Alle Spuren hätten daraufhin voll gesperrt werden müssen, so Polizei-Sprecher Rocco Reichel (57).

Der Einsatz laufe derzeit noch. Details zu Beteiligten seien bislang unklar.