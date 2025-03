Fahrzeug-Brand: Sperrungen auf A4, Feuerwehr im Einsatz

Die Feuerwehr kam zum Einsatz. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Ein brennendes Fahrzeug wurde am Mittwochmorgen an der Abfahrt Bucha in Fahrtrichtung Frankfurt gemeldet, wie TAG24 im Gespräch mit der Autobahnpolizei erfuhr.

Die Feuerwehr kam zum Einsatz! Rechter und mittlerer Fahrstreifen wurden gesperrt. Inzwischen sei die Sperrung wieder aufgehoben worden, hieß es am späten Vormittag.

Personen seien nicht verletzt worden. Die Person am Steuer bemerkte Qualm und hatte das Fahrzeug auf dem Standstreifen abgestellt, wie aus den Angaben hervorging.