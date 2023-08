05.08.2023 16:56 Tödlicher Unfall auf der A4! Mann verunglückt mit Dreirad-Roller

Auf der A4 in Eschweiler ist am Samstag ein Mann mit seinem Dreirad-Motorroller tödlich verunglückt. Er starb noch am Unfallort.

Von Nicole Reich

Eschweiler – Die Fahrt eines Mannes mit seinem Dreirad-Motorroller auf der A4 in Eschweiler (bei Aachen) ist am heutigen Samstag tödlich geendet. Rettungskräfte konnten den verunglückten Kradfahrer nicht mehr wiederbeleben. (Symbolbild) © 123rf/amitdnath Andere Verkehrsteilnehmer hatten gegen 12.10 Uhr das neben der Autobahn liegende Kraftrad bemerkt und die Polizei alarmiert, wie ein Sprecher mitteilte. Rettungskräfte eilten zum Unfallort an der Ausfahrt Weisweiler und versuchten noch, den Quadro-Fahrer wiederzubeleben, jedoch ohne Erfolg. Der Mann verstarb an seinen schweren Verletzungen. Nach ersten Erkenntnissen war der Kradfahrer von Aachen aus kommend in der A4-Ausfahrt nach links abgekommen. Warum er die Kontrolle über seinen Roller verloren hat, blieb zunächst unklar. Auf der Autobahn waren deutliche Bremsspuren zu erkennen. Die Ermittler gehen zurzeit von einem Alleinunfall aus, andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht verletzt. Nach ADAC-Angaben soll die A4-Anschlussstelle noch bis circa 18 Uhr gesperrt bleiben.

Titelfoto: 123rf/amitdnath