28.02.2023 10:17 Mehrere Fahrzeuge krachen zusammen: Sechs Menschen nach Unfall auf der A46 verletzt

In Mönchengladbach ist es am Dienstagmorgen an der A46 kurz vor dem Autobahnkreuz Holz zu einem schweren Unfall gekommen.

Von Laura Miemczyk

Mönchengladbach - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A46 bei Mönchengladbach sind am Dienstag sechs Menschen verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher Wie ein Feuerwehrsprecher erklärte, waren die Kameraden am frühen Morgen zum Autobahnkreuz Holz an der A46 alarmiert worden, nachdem dort mehrere Fahrzeuge zusammengeprallt waren. Ein beteiligter Kleinbus und ein Lkw seien bei dem Crash stark deformiert worden. Fahrzeugteile hätten sich über alle Fahrspuren verteilt, wie es hieß. Vier Menschen erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen, zwei Personen wurden schwer verletzt. Unfall A46 Lampenleuchten-Lkw auf A46 in NRW abfackelt, Teilstück zwei Stunden gesperrt Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um die Verletzten, während die Unfallstelle von Feuerwehrleuten abgesichert wurde. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen sperrte die Polizei die A46 in Fahrtrichtung Düsseldorf.

Titelfoto: 123rf/huettenhoelscher