Auto brennt auf der A5: Stau durch Fahrbahn-Sperrung
Homberg (Ohm) - Ein Auto brannte lichterloh: Nach einem Unfall auf der A5 in Mittelhessen wurde die Fahrbahn in Richtung Frankfurt am Dienstag gesperrt.
Der Crash ereignete sich bei Homberg (Ohm) im Vogelsbergkreis, wie der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) meldete.
Ein Sprecher der Feuerwehr bestätigte den Unfall, er sprach wörtlich von einer "Massenkarambolage" mit 14 beteiligten Personen.
Demnach stand ein Wagen im Vollbrand, als die Feuerwehrleute eintrafen. Der Sprecher hob aber hervor, dass alle Unfallbeteiligten sich selbstständig aus ihren Autos hatten befreien können.
Insgesamt seien rund 40 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst ausgerückt. Zu etwaigen Verletzen konnte der Sprecher keine genauen Angaben machen: Keine der am Unfall beteiligten Personen habe aber "augenscheinliche Verletzungen" aufgewiesen.
Vollsperrung der A5 in Richtung Frankfurt nach Unfall
Nach Meldung des ADAC wurde infolge des Crashs die komplette Fahrbahn in Richtung Frankfurt gesperrt. Der ADAC empfahl eine Umleitung "über Lehnheim, B49, Grünberg, Lindenstruth und Reiskirchen".
Wie es weiter hieß, bildete sich sowohl in Richtung Frankfurt als auch in entgegengesetzter Richtung jeweils ein Stau - offenbar wurde infolge Folge des Unfalls der linke Fahrstreifen der Gegenrichtung ebenfalls gesperrt.
Erstmeldung vom 30. Dezember, 16.19 Uhr, aktualisiert um 20.04 Uhr.
Titelfoto: Fuldamedia