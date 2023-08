Brennender Laster legt A5 lahm: 20 Tonnen Kautschuk geht in Flammen auf

Karlsruhe - Ein mit 20 Tonnen Kautschuk beladener Auflieger eines Lastwagens ging am Donnerstagmittag in Flammen auf.

Der mit 20 Tonnen Kautschuk beladene Laster geriet in Vollbrand. © Waldemar Gress / EinsatzReport24

Der Laster war gegen 13.50 Uhr auf der A5 in Richtung Karlsruhe unterwegs. In Höhe der Gemeinde Malsch ging der Auflieger während der Fahrt in Flammen auf. Die Ursache sei noch unklar, wie die Polizei mitteilte.

Glücklicherweise konnte der Fahrer den Auflieger rechtzeitig abkoppeln, bevor er in Vollbrand geriet. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern aktuell noch an.

Die Autobahn in Richtung Karlsruhe ist derzeit voll gesperrt. Der Verkehr wird über die Anschlussstelle Rastatt-Nord sowie über die Behelfsausfahrt Malsch umgeleitet.