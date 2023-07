BMW gerät nach Unfall in Brand: Insasse verletzt in Böschung gefunden

Ein Insasse wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. © NEWS5 / Schröder

Wie eine Sprecherin der Polizei erklärte, sei gegen 23.07 Uhr ein BMW in Richtung Süden über die A7 gefahren - laut Zeugenaussage mit überhöhter Geschwindigkeit.

In der Folge sei der Wagen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, habe sich gedreht und überschlagen, sei dann auf der Fahrbahn zum Stehen gekommen und in Brand geraten, so die Sprecherin weiter.

Als die Rettungskräfte am Unfallort eintrafen, habe sich keine Person mehr im Wagen befunden. Von einer Unfallflucht gehe die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht aus.

Mit Hunden und einem Rettungshubschrauber suchten die Einsatzkräfte nach dem Insassen. Kurz nach 3 Uhr fand man die Person in unmittelbarer Nähe, kaum ansprechbar in einer Böschung auf dem Boden liegend.

Die Person sei mit mehreren Frakturen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Dadurch, dass der BMW mitten auf der Fahrbahn zum Stehen kam, musste ihm ein hinter ihm fahrender Wagen ausweichen. Dieser kollidierte wiederum mit einem weiteren Fahrzeug. Bei diesem Unfall wurden drei Personen leicht verletzt.

Bis 3 Uhr war die A7 in Richtung Süden voll gesperrt.