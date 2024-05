Schwerlasttransport beschädigt Brücke: A7 gesperrt

Hamburg - Nach einem Unfall ist die A7 ab der Anschlussstelle Hamburg -Waltershof derzeit in Fahrtrichtung Süden und ab Hamburg-Marmstorf in Richtung Norden gesperrt.

Die A7 ist derzeit ab der AS HH-Waltershof gesperrt. Auch die Anschlussstelle Hamburg-Heimfeld in Fahrtrichtung Hannover gesperrt. (Symbolbild) © Axel Heimken/dpa

Wie die Autobahn AG mitteilte, habe ein Schwerlasttransport am Freitag ein Brückenbauwerk an der AS HH-Heimfeld beschädigt.



Der entstandene Schaden müsse begutachtet und bewertet werden, heißt es weiter.

Entsprechende Prüfingenieure werden vor Ort die Prüfung übernehmen.

Überregionale Transporte werden gebeten ab Neumünster Süd über die B205, A21 und A1 Richtung Süden zu fahren. Innerstädtisch sollen Autofahrer über die Haupthafenroute A Köhlbrandbrücke zur A255 und A1 fahren.