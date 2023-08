07.08.2023 11:51 Vollsperrung der A7! Lastwagen kracht in Pannen-Auto und kippt um

Ein Unfall hat am Montagvormittag für eine Vollsperrung der A7 in Richtung gesorgt. Bei Großenaspe war ein Lastwagen in ein Pannen-Auto gekracht.

Von Robert Stoll

Großenaspe - Schwerer Unfall auf der A7! Am Montagvormittag ist ein mit Bier beladener Lastwagen in Höhe Großenaspe (Schleswig-Holstein) auf ein liegengebliebenes Auto aufgefahren und auf die Seite gekippt. Die Autobahn musste voll gesperrt werden. Der Lastwagen kippte nach dem Unfall auf die Seite. © Blaulicht-News.de Wie die Polizei erklärte, war der Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug in Richtung Süden unterwegs, als er kurz hinter der Abfahrt Großenaspe aus bislang ungeklärter Ursache auf einen Wagen auffuhr, der nach einer Panne auf dem Seitenstrafen stand. Durch den Zusammenstoß kippte der Lastwagen auf die Seite und blieb im Grünstreifen liegen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus transportiert. Zum großen Glück befand sich zum Zeitpunkt des Crashs keine Person mehr in dem liegengebliebenen Auto. Unfall A7 Lkw durchbricht Leitplanke auf A7: Vollsperrung aufgehoben! Die Polizei sperrte die A7 ab Großenaspe in Richtung Süden ab, der Verkehr wurde ab der entsprechenden Anschlussstelle abgeleitet. Zahlreiche geladene Bierkästen wurden bei dem Unfall zerstört. © Blaulicht-News.de Die Bergung des Lastwagens wird nach Angaben des Sprechers noch mehrere Stunden andauern. Daher wird mit erheblichen Verkehrsbehinderungen rund um die Unfallstelle gerechnet.

Titelfoto: Blaulicht-News.de