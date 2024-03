Staugefahr auf der A9! Lkw verliert nach Unfall literweise Diesel

Großkugel - Die A9 in Richtung Berlin musste am Donnerstagnachmittag nach einem Unfall voll gesperrt werden.

Die A9 musste nach dem Unfall voll gesperrt werden. © Tom Musche

Wie TAG24 von Polizeisprecher Chris Graupner erfuhr, waren an dem Unfall gegen 13.15 Uhr wohl zwei Autos und ein Lkw beteiligt. Genauere Details und Hintergründe waren zunächst nicht bekannt.

Neben der Polizei soll auch ein Rettungswagen angerückt sein, da mindestens eine verletzte Person gemeldet wurde.

Im Rahmen der aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten noch andauernden Vollsperrung bildete sich hinter der Unfallstelle ein Stau.

Die Räumungsarbeiten gestalteten sich schwierig, da der beteiligte Lkw durch den Zusammenstoß beschädigt wurde und literweise Diesel verlor.

Eine Spezialfirma wurde mit der Reinigung beauftragt - was allerdings noch mehrere Stunden in Anspruch nehmen könnte. Am späten Nachmittag konnte nun zumindest die linke Fahrbahn freigegeben werden.