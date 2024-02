Auffahrunfall bei Leipzig! A9 nach Vollsperrung wieder frei

Am Dienstag krachte es auf der A9 nahe Leipzig. Der Nachfolgeverkehr staute sich. © EHL Media

Wie die Polizei in ihren Verkehrswarnmeldungen schreibt, musste die A9 in Richtung Halle/Leipzig am Dienstagnachmittag gesperrt werden.

Im Abschnitt zwischen dem Schkeuditzer Kreuz und Großkugel ereignete sich gegen 12 Uhr ein Verkehrsunfall, wie TAG24 von Behördensprecherin Josephin Sader erfuhr.

Nach ersten Erkenntnissen musste ein Skoda verkehrsbedingt abbremsen, worauf ein nachfolgender Audifahrer nicht mehr rechtzeitig reagieren konnte und in sein Heck krachte. Darauf folgte ein Transporter, der ebenfalls auf die beiden verunfallten Autos auffuhr. Mindestens eine Person wurde leicht verletzt.

Beide Fahrstreifen im dortigen Baustellenbereich mussten zwischenzeitlich voll gesperrt werden. Um 14.47 Uhr konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden, so Sader.

Innerhalb kürzester Zeit hatte sich ein kilometerlanger Stau hinter der Unfallstelle gebildet, welcher sich nun nur langsam auflöst. Wenn möglich sollte das Gebiet also nach wie vor umfahren werden.