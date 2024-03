Fünf Tote und viele Verletzte bei Flixbus-Unfall bei Leipzig: Fahrer hielt Lenk- und Ruhezeiten ein

Am Mittwoch musste die A9 voll gesperrt werden.

Von Annika Rank

Wiedemar - Am Mittwoch musste die A9 in Richtung München voll gesperrt werden. Ein Flixbus war von der Fahrbahn abgekommen und in den Graben gekippt.

Der Verkehr staute sich am Mittwoch auf der A9 bei Leipzig. © News5/Grube Wie Polizeisprecherin Therese Leverenz TAG24 bestätigte, ereignete sich im Bereich zwischen Wiedemar und dem Schkeuditzer Kreuz gegen 9.45 Uhr ein schwerer Unfall. Die Vollsperrung in Richtung München soll voraussichtlich noch mehrere Stunden andauern. Bei dem Unfallfahrzeug handelt es sich um einen Flixbus. Er war aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, durch ein Wäldchen gerauscht und auf die Seite gekippt. Unfall A9 Auto schleudert über alle drei Fahrspuren: A9 Richtung Berlin voll gesperrt Die Polizei hat bereits Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. "Nach unseren bisherigen Erkenntnissen war kein weiteres Fahrzeug an dem Unfall beteiligt", erklärte Polizeisprecherin Susanne Lübcke gegenüber TAG24. Flixbus zufolge war der Bus von Berlin nach Zürich unterwegs, mit 53 Passagieren und zwei Fahrern an Bord. Der Fahrer, der 8 Uhr in Berlin startete, habe alle Lenk- und Ruhezeiten eingehalten. Bei dem Unglück wurden mindestens fünf Menschen getötet. Rund 20 Passagiere seien zum Teil schwer verletzt worden. Die Verletzten wurden zunächst in einem Unfallzelt vor Ort versorgt, später in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Diese waren bereits am Morgen alarmiert worden, um sowohl Operationssäle als auch Diagnostikräume vorzubereiten.

Dutzende Einsatzkräfte sind im Einsatz. © Jan Woitas/dpa

Flixbus zeigt sich betroffen - Verkehr in Richtung Berlin rollt wieder

Mehrere Hubschrauber kamen zum Unfallort. © Jan Woitas/dpa Rund 80 Polizisten sowie Rettungskräfte aus Nordsachsen waren vor Ort im Einsatz, um den Menschen zu helfen. Hinzu kamen mehrere Rettungshubschrauber. Die Polizei hat für die Fragen von Angehörigen sowie Zeugenhinweise zum Unfallhergang eine eigene Hotline unter der Nummer 034196646666 eingerichtet. Kurz darauf knallte es dann auf gleicher Höhe der A9 in Richtung Berlin: Auch hier hatte sich laut der Polizei ein Unfall ereignet, sodass Rettungsfahrzeuge alarmiert werden mussten. Unfall A9 Ärger nach Unfall auf A9: Als Verkehr wieder rollt, sorgen defekte Autos für weiteren Stau Beide Richtungsfahrbahnen der A9 mussten am Mittwochvormittag also stundenlang voll gesperrt werden. Der Verkehr in Richtung Berlin begann dann kurz nach 14 Uhr wieder langsam zu rollen. Flixbus zeigte sich unterdessen betroffen. "Unsere Gedanken sind bei allen von diesem Unfall Betroffenen und ihren Angehörigen", so ein Sprecher am Mittag. Zahlreiche Politiker wie Sachsens Innenminister Armin Schuster (62, CDU) drückten ebenfalls ihr Beileid aus.

Armin Schuster (62, CDU) sprach vor Ort mit den Einsatzkräften. © News5/Grube

Der Flixbus kippte um und landete im Graben. © News5/Grube