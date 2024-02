Staugefahr auf der A9! Zwei Fahrstreifen nach Unfall gesperrt

Am Dienstag krachte es auf der A9 nahe Leipzig. Der Nachfolgeverkehr staute sich. © EHL Media

Wie die Polizei in ihren Verkehrswarnmeldungen schreibt, musste die A9 in Richtung Halle/Leipzig am Dienstagnachmittag gesperrt werden.

Demnach ereignete sich im Abschnitt zwischen dem Schkeuditzer Kreuz und Großkugel ein Verkehrsunfall. Nähere Informationen lagen zunächst nicht vor.

Sowohl der linke als auch mittlere Fahrstreifen wurde im Rahmen der Unfallaufnahme gesperrt.

Schon jetzt hat sich ein kilometerlanger Stau gebildet. Wenn möglich sollte das Gebiet also umfahren werden.