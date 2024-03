08.03.2024 13:59 Unfall auf A9 in Bayern: Zwei Spuren sind dicht!

In Bayern ist es am Freitagmittag zwischen der Raststätte Fürholzen Ost und dem Rastplatz Aster Moos in Richtung Nürnberg zu einem Unfall auf der A9 gekommen.

München - In Bayern ist es am heutigen Freitagmittag zwischen der Raststätte Fürholzen Ost und dem Rastplatz Aster Moos in Fahrtrichtung Nürnberg zu einem Unfall auf der A9 gekommen. Auf der A9 in Bayern hat es am Freitag gekracht. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa Ersten Informationen zufolge sind aktuell sowohl die rechte als auch die mittlere Fahrspur blockiert. Autofahrer werden darum gebeten, eine Gasse für Rettungs- und Einsatzfahrzeuge, die zum Unfallort gelangen müssen, zu bilden und auch freizuhalten. Ein weiterer Unfall hat sich ebenfalls in den Mittagsstunden zwischen Manching und Ingolstadt-Süd ereignet. Mehrere Fahrzeuge sind involviert, der linke Fahrstreifen ist derzeit nicht befahrbar. Unfall A9 Schwerer Unfall auf A9 wegen Reifenplatzer: 51-Jähriger aus Bayern in Klinik

TAG24 berichtet weiter.

Titelfoto: Stefan Puchner/dpa