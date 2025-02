11.02.2025 16:45 Vollsperrung auf A9: Mehrere Menschen verletzt

Auf der A9 in Thüringen soll es am Dienstag in einem bestimmten Abschnitt vermutlich zu mehreren Unfällen gekommen sein. Mehrere Menschen sollen verletzt sein.

Von Carsten Jentzsch

Bad Lobenstein - Auf der A9 in Thüringen soll es am Dienstag in einem bestimmten Abschnitt vermutlich zu mehreren Unfällen gekommen sein. Mehrere Menschen sollen verletzt sein. Es soll mehrere Verletzte geben. (Symbolbild) © 123RF/teka77 Wie TAG24 am Nachmittag von der Autobahnpolizei erfuhr, sei es nach jetzigem Kenntnisstand vermutlich zu vier Unfällen auf der Richtungsfahrbahn Berlin, nach der Abfahrt Bad Lobenstein, gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen seien vier Menschen verletzt worden - zwei davon schwer. Eine Erstmeldung sei gegen 14.50 Uhr eingegangen, hieß es. Im Stau habe sich zudem ein Auffahrunfall ereignet. Die Richtungsfahrbahn Berlin ist derzeit voll gesperrt. Auch auf der Richtungsfahrbahn München kam es den Angaben zufolge zu einem Unfall (alleinbeteiligt). Eine Person soll nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt worden sein.

Titelfoto: 123RF/teka77