13.02.2025 07:12 629 Vollsperrung auf A9: Lastwagen mit Gefahrgut verunfallt, Fahrer verletzt

Ein Lastwagen, der Gefahrgut geladen hat, ist in der vergangenen Nacht auf der A9 in Thüringen verunfallt. Die A9 war in beide Richtungen voll gesperrt.

Von Carsten Jentzsch

Eisenberg - Ein Lastwagen, der Gefahrgut geladen hat, ist in der vergangenen Nacht auf der A9 in Thüringen verunfallt. Die Autobahn war vorerst auf beiden Richtungsfahrbahnen voll gesperrt. Die A9 war vorerst auf beiden Richtungsfahrbahnen voll gesperrt. © DBG:NEWS / David Breidert In etwa gegen 3.30 Uhr kam es bei Eisenberg (Saale-Holzland-Kreis) auf der Richtungsfahrbahn München zu einem Unfall mit einem Lkw, wie die Autobahnpolizei TAG24 am frühen Morgen mitteilte. Beide Richtungsfahrbahnen seien im Rahmen der Feuerwehr-Arbeiten vorerst voll gesperrt worden. Hintergrund: Der Lastwagen hatte Gefahrgut geladen! Es wurde geprüft, ob etwas ausgelaufen ist und eine Gefahr für die Umwelt besteht. Letztlich sei Entwarnung gegeben worden, hieß es. Unfall A9 Lkw-Fahrer will Tier ausweichen: Unzählige Glasflaschen fliegen auf A9 Kurz nach 6.30 Uhr war die Richtungsfahrbahn Berlin wieder freigegeben, wie die Polizei mitteilte. Zudem teilte man mit, dass auf der Richtungsfahrbahn München der linke Fahrstreifen zeitnah wieder befahrbar sei. Der Fahrer gelte nach derzeitigem Erkenntnisstand als leicht verletzt, er sei im Krankenhaus. Zum Unfallhergang konnten noch keine Angaben gemacht werden - ebenso zum entstandenen Sachschaden. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Autobahnpolizei in etwa gegen 3.30 Uhr. © DBG:NEWS / David Breidert Nach aktuellem Stand habe der Lastwagen Sauerstoff und Tetraflourethan geladen, allerdings soll es sich um geringere Mengen handeln. Erstmeldung am 13. Februar, um 6.52 Uhr, aktualisiert um 7.12 Uhr

Titelfoto: DBG:NEWS / David Breidert / Montage